Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Dörtyol Camisi önündeki kavşakta 2 kamyon, 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.

AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri

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