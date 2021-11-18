Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
AA / Cihan Çetin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Dörtyol Camisi önündeki kavşakta 2 kamyon, 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.
AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri
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