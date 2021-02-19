Diyarbakır'da yolu kardan kapanan mezradaki kadın hastaneye yetiştirildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı sonucu yolu kapanan mezrada mahsur kalan kadın hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı sonucu yolu kapanan mezrada mahsur kalan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal Ağaçkorur Mahallesi Dikyolu mezrasında rahatsızlanan kadının hastaneye yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Yolu ulaşıma açılan mezraya ulaşan ekipler, hasta kadını alarak 112 Acil Sağlık görevlilerine ulaştırdı.
Hasta kadın, sağlık ekiplerince Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş