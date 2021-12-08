Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik - Haberler
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Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis havanın kararması ve görüş mesafesinin düşmesiyle beraberinde kazaların yaşanmasına neden oldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis havanın kararması ve görüş mesafesinin düşmesiyle beraberinde kazaların yaşanmasına neden oldu. Tali yoldan ana yola çıkan otomobile Şanlıurfa istikametinden gelen otomobil çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu Beşyüz evler kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 27 AEM 744 plakalı Lada marka hafif ticari araç tali yoldan aniden önüne çıkan 24 AU 998 plakalı Fiat marka hafif ticari araçlar çarpıştı.

2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilirken, aniden yola çıkan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavilerinin yapılması için en yakın hastaneye götürdü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları çalışmaların ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

Son Dakika | Diyarbakır'da yoğun sis beraberinde kazaya getirdik

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