Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
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Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Diyarbakır'da yer kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 1 kadın ise yaralı. Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Yeniköy Mezarlık yanında meydana geldi.

- Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yer kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 1 kadın ise yaralı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Yeniköy Mezarlık yanında meydana geldi. Edinen bilgilere göre hayvan satışı yapan iki kişi arasında 3 direk ile kapatılan alanın yeri ile ilgili kavgası tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah çekmesiyle beraberinde kurşunların isabeti olan 30 yaşındaki Veysi Kaya ve Y.T. isimli 68 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralılar kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Veysi Kaya'ya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Y.T. isimli kadın ise tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden Kaya'nın otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Öte yandan iki aile arasında güvenlik güçleri etten duvar örerek yeni bir kavgaya engel olmaya çalıştı.

Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Yer kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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