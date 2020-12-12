Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
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Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

12.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:07
Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ergani Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerinde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis oynatılan bilgisayar ve cep telefonlara el koydu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esat TAŞTEKİN

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