Diyarbakır'da üç ayların başlangıcı dolayısıyla program düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üç ayların başlaması dolayısıyla program düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu takvimi kapsamında Regaip Kandili Özel Programı yapıldı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Prof. Dr. Ekrem Demirli, "Huzur dersleri" temasıyla gerçekleştirdiği konuşmasında Hz. Muhammed ile ilgili hadislere değindi.

İlahi sanatçısı Murat Belet de programda ilahiler seslendirdi.

Belet, programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Programa katılan vatandaşlardan Kader Karabey, "Büyükşehir Belediyesinin bu tarz etkinlikler yapması bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.