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Diyarbakır'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Cihan Çetin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 77 AE 021 plakalı otomobil, Çarıklı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Çetin - Son Dakika Haberleri
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