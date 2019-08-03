Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda Behmen Engin yönetimindeki 35 AK 2886 plakalı otomobil, Üçyol kavşağında henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 71 EP 235 plakalı minibüsele çarpıştı.

Sürücü Behmen Engin, eşi ve iki çocuğu ile minibüsün sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA