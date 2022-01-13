Diyarbakır'da temizlenen evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevreden atılan çöplerle çöp yığınına dönen evin avlusu belediye ekiplerince temizlendi. Evin avlusundan bir römork dolusu çöp çıktı.

Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta bir vatandaşın evinin avlusu çevredeki apartmanlardan atılan çöplerden dolayı çöp yığınına döndü. Yapılan şikayeti değerlendiren Sur Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, evin avlusu ve içerisinden bir römork dolusu çöp çıkardı. Sokak sakinleri rahat nefes aldıkları için ekiplere teşekkür ettiler.

"DİYARBAKIR BİZİMDİR VE BİZİM OLDUĞU VESİLESİYLE TEMİZ TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, yapılan çalışmaları Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda ve vatandaşların da ihbarları üzerine yaptıklarını belirtti. Şenyiğit, "Ekiplerimizle birlikte elimizden geldiği kadarıyla çöpü yerde bırakmamaya, çevreyi temiz tutmaya ve koku veren yerleri dezenfekte ederek temizlemeye çalışıyoruz. Vatandaşların çöplerini gelişigüzel bir şekilde yere atmamalarını ve zamanında bırakmalarını istiyoruz. Diyarbakır bizimdir ve bizim olduğu vesilesiyle temiz tutmamız gerekiyor" dedi.

Ekipler, atılan çöplerden dolayı çevrede bulunan apartmanlara uyarıda bulunarak, çöplerin gelişigüzel avluya atılmaması, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

(Sedat Irmak-İHA)