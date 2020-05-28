Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Fabrika geçici süreyle kapatılırken, testi pozitif çıkan işçiler ve temas ettikleri 26 kişi karantinaya alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir kötü haber de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasında çalışan 16 işçi koronavirüse yakalandı.

PANDEMİ HASTANESİNDE TEDAVİYE ALINDILAR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan kişi, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, pandemi hastanesinde tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada fabrikada çalışan 15 işçide daha koronavirüs tespit edildi.

FABRİKA KAPATILDI, 26 KİŞİ KARANTİNADA

Fabrika, geçici süreyle kapatıldı. Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı.

ZONGULDAK'TA DA 15 İŞÇİ KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Zonguldak'ta faaliyet gösteren iplik fabrikasında 15 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçilerin ailelerinden 5 kişide de koronavirüs tespit edilmesi üzerine 800 çalışan ve aileleri 1 Haziran'a kadar ev izolasyonuna alındı.

Kaynak: DHA