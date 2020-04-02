Diyarbakır'da "sanat eve sığar" resim yarışması Diyarbakır'da Eğil Belediyesi'nce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sanat eve sığar" sloganıyla resim yarışması düzenlendi.

Diyarbakır'da Eğil Belediyesi'nce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sanat eve sığar" sloganıyla resim yarışması düzenlendi.

Eğil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı "evde kal" çağrılarına dikkat çekmek ve öğrencilere sanatsal aktivite imkanı sunmak amacıyla "sanat eve sığar" sloganıyla "ailemizle evimiz okulumuz" konulu resim yarışması düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmada, çocukların ebeveynleri ile evlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına sanatsal faaliyetlerle uğraşarak çocukların hayal güçlerini desteklemek, sanatsal ve estetik becerisini geliştirmek amaçlanıyor.

Son katılım tarihinin 30 Nisan 2020 perşembe günü olarak açıklanan yarışmada, dereceye giren öğrencilere bisiklet ve boyama seti hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin ad, soyad, kimlik numarası ve adres bilgilerini egil@egil.bel.tr adresine mail olarak gendermeleri gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA