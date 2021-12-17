Diyarbakır'da Rızvanağa Caddesi Turgut Özal Bulvarı'na bağlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Rızvanağa Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan hemzemin geçidin açılışını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak, sürücü ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Rızvanağa Caddesi'ni Turgut Özal Bulvarı'na bağlayan hemzemin geçitte çalışmalarını tamamladı.

Karaloğlu, hemzemin geçidin açılışında, vatandaşların talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demir Yollarının ortak çalışma başlattığını söyledi.

Mesafenin kısa olmasından dolayı viyadük yapımına uygun olmadığını anlatan Karaloğlu, Devlet Demir Yolları ile yaptıkları protokol ile caddenin açılması için kontrollü bariyer sistemi yaptıklarını belirtti.

Karaloğlu, bariyer sistemlerinin Devlet Demir Yolları tarafından yapıldığını, kontrolünün ise Büyükşehir Belediyesi'nde olacağını aktardı.

Diyarbakır'ın 20 yıl önce en prestijli bölgesinin Ofis olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şehrin yeni yerleşim alanların oluşmasıyla Ofis bölgesi maalesef biraz değerini kaybetti. Biz şimdi bölgeyi yeniden bir cazibe bölgesine dönüştürmek için küçük dokunuşlar yapıyoruz. Rızvanağa Caddesi'nde geçen sene yapmış olduğumuz cadde düzenlemesi, kaldırımlar, bu aydınlatmalar, devamında da Gevran Caddesinden sonraki kısmın da aydınlatmasını yapacağız. Sanat Sokağı'na yaptığımız dokunuşlarla bölgenin hem yenilenmesini sağlamak hem de cazibesini tekrar artırmak istiyoruz. Eskiden sadece ofis alt geçidinden bu bölgeyi Bağlar'a ve Kayapınar'a bağlıyorduk. Şimdi ikinci bir arterimiz oldu. Rızvanağa Caddesi üzerinden Turgut Özal'a ve oradan da Kayapınar'a bu bölgeyi bağlamış olduk. Bundan sonra bu caddenin değeri ve kıymeti çok artacak."

Vatandaşın Rızvanağa caddesi için toplu taşıma talebinin de olduğunu belirten Karaloğlu, 2022'de şehrin diğer bölgelerine gidecek bir toplu taşıma güzergahı oluşturacaklarını kaydetti.

Açılışa, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve daire başkanları katıldı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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