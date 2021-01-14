DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

14.01.2021 09:20 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:38

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin yakalanması amacıyla Lice, Silvan ve Bağlar ilçesinde 11 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ö.Y, F.Ö, S.Ö, F.İ, M.İ, M.Ş.B ve M.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, M.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fikri Sağlar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:38:41. #1.15#
title