Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
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Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı

Diyarbakır'da pazar yeri meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Karakol önünde yaşanan silahlı kavgada şüpheliler başlatılan operasyonla evlerinde yakalandı.

Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
03.08.2020 20:02 | Son Güncelleme: 03.08.2020 20:18

M.M.A. ve Ş.K.'nin pazar yeri yüzünden başlayan tartışması karakol önünde silahlı çatışmaya dönüştü. 12 kişinin yaralandığı olay sonrası başlatılan operasyonda şüpheliler güvenlik güçleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA KARAKOL ÖNÜNDE ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi ve Körhat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.M.A. ve Ş.K. arasında pazar yeri tartışması karakola taştı. Karakolda birbirinden şikayetçi olan iki grubun akrabaları karakol önünde önce tartıştılar ardından silahla çatıştılar. Sokak aralarında süren silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı

POLİS MERAKLI VATANDAŞLARI HAVAYA ATEŞ EDEREK UZAKLAŞTIRDI

Koronavirüs sebebiyle çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştıramayan güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi yaparak kalabalığı dağıttı. Olay esnasında çevredeki araçlara kurşunlar isabet edildiği görünürken, olayla ilgili geniş çapta operasyon başlatılarak şahıslar güvenlik güçleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı

"ARACIMA KURŞUNLAR İSABET ETTİ"

Olayı yaşayan görgü şahitleri aniden silah sesi geldiğini, sesleri duyduğunda dışarı çıkınca yaralıların yerde gördüğünü aracına kurşunlar isabet ettiğini söyledi.

Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı

Kaynak: İHA

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