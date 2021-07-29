Diyarbakır'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde F.G'nin kullandığı 27 P 5210 plakalı otomobil, F.T. idaresindeki 34 GH 9375 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin