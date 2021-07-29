Diyarbakır'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
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Diyarbakır'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde F.G'nin kullandığı 27 P 5210 plakalı otomobil, F.T. idaresindeki 34 GH 9375 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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