- Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrolleri sırasında şehirler arası yolcu...

DİYARBAKIR (İHA) - - Diyarbakır'da otobüsün bagajında taşınan mini buzdolabında 28 kilogram esrar çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrolleri sırasında şehirler arası yolcu taşıyan otobüsün bagaj bölümünde bulunan bir şahsa ait mini buzdolabının içerisinde 28 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Ergani ilçesi İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında, şehirler arası yolcu taşıyan otobüs durdurulmuştur. Otobüsün bagaj bölümünde bulunan İ.B. isimli şahsa ait mini buzdolabına narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucunda, yapılan kontrolde 28 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.