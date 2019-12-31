Diyarbakır'da obezite ve diyaliz merkezi açıldı

31.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:19

DİYARBAKIR'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde obezite ve diyaliz merkezi açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla açılan obezite merkezinin, Türkiye'deki 7 merkezden biri olma özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan obezite ve diyaliz merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, vatandaşa çok daha iyi sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi. Obez hastaların, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen ve uzman hekimler eşliğinle sağlıklı bir şekilde kilo vermelerini sağlamak için çalışma yürüttüklerini anlatan Tekin, "Türkiye'de var olan 7 obezite merkezinden bir tanesini açtık. Sağlık Bakanlığımızın özellikle son dönemlerde uygulamaya geçirmiş olduğu hizmet kapsamında Diyarbakır olarak bu konudaki gayretli çalışmaları için arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Bu hizmetin de Diyarbakır halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

140 DİYALİZ HASTASINA HİZMET EDECEKGazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz merkezinin ise 140 hastaya hizmet vereceğini anlatan Tekin, şunları söyledi: "Bu güne kadar 34+1 cihazla hizmet veren diyaliz merkezimiz cihaz sayısını artırarak 39+1 olarak hizmeti yenilemişti. Bu kapsamda da daha önce ayrı odalar halinde olan merkezimiz bizim arena tipi diye tabir ettiğimiz şekle dönüştürülmüş, böylece daha hızlı müdahale edilebilir konuma getirilmiştir. Aynı zamanda su sisteminde de bir iyileştirme yapılmış, cihaz kapasitemizin 50'ye kadar çıkmasına imkan verecek şekilde su sistemi yine yenilenmiştir. Burada temel amaç, hali hazırda yaklaşık 140 civarında olan diyaliz hastalarımıza da en iyi sağlık hizmeti vermektir. Tabi gelecekte ihtiyaç halinde de insanlarımıza faydalanabileceği su sisteminin de burada yapılmış olması hizmet anlamında önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum."