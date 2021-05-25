Diyarbakır'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Diyarbakır'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Cihan Çetin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 DG 461 plakalı minibüs, 20 ABG 800 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 22:34:19. #1.15#

title