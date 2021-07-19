Diyarbakır'da minibüs ile cip çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde içerisinde kadın ve çocukların olduğu minibüs ile cipin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından 3'ü çocuk 5 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde içerisinde kadın ve çocukların olduğu minibüs ile cipin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasından 3'ü çocuk 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüs ise hurdaya döndü.

Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Hüyükdibi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 21 VE 820 plakalı Ford Transit marka minibüs ile 34 BOM 443 plakalı Mercedes marka cip ile çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasından aralarında kadın ve çocukların olduğu 5 kişi ağır yaralanırken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüsün hurdaya döndüğü kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı