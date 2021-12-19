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Diyarbakır'da korkutan yangın, restoran kül oldu

Diyarbakır'da korkutan yangın, restoran kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da alev alan restoran küle döndü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da alev alan restoran küle döndü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacada başlayan yangın, kısa sürede restorana sıçradı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında restoran kullanılmaz hale gelirken, korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da korkutan yangın, restoran kül oldu

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