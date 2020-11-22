Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

22.11.2020 11:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:25
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

DİYARBAKIR'da dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, yol keserek, cadde ortasına bıraktıkları lastikleri ateşe verdi.

DİYARBAKIR'da dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, yol keserek, cadde ortasına bıraktıkları lastikleri ateşe verdi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 17 yaşındaki F.E. yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, beraberlerinde getirdikleri lastikleri, caddeye bırakıp yolu kesti. Şüpheliler, daha sonra lastikleri ateşe verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören şüpheliler, ara sokaklara kaçarken, yanan lastikler ekiplerce söndürüldü. Yol tekrar trafiğe açılırken, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı. Operasyonda, F.E. yakalanarak gözaltına alındı. F.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor. 


Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı
Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika haberi | Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
Kısıtlamayı ihlal eden kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye işlem yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye işlem yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Teoman Alişan Cem Yılmaz Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Lance Stroll Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Bursa Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı - Girne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 11:36:57. #1.15#
title