Diyarbakır'da kenger bitkisinden yapılmış yöresel yemek ve mezeler yarıştı
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Diyarbakır'da kenger bitkisinden yapılmış yöresel yemek ve mezeler yarıştı

Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Kültür Sanat
Diyarbakır'da kenger bitkisinden yapılmış yöresel yemek ve mezeler yarıştı

Diyarbakır'da yöreye özgü yemeklerin tanıtımı için düzenlenen yarışmada, kenger bitkisinden hazırlanmış 14 çeşit yemek ve meze jürinin beğenisine sunuldu.

Diyarbakır'da yöreye özgü yemeklerin tanıtımı için düzenlenen yarışmada, kenger bitkisinden hazırlanmış 14 çeşit yemek ve meze jürinin beğenisine sunuldu.

Diyarbakır Hevsel Mutfağı Araştırma ve Tanıtma Derneğince ilki yapılan "Diyarbakır Tanıtım Günleri" kapsamında "Kenger Yemek Yarışması" düzenlendi.

Etkinlikte, 14 çeşit yemek ve meze jürinin değerlendirmesine sunuldu. Dereceye giren yarışmacılara plaket verildi.

Dernek Başkanı Ekin Ensarioğlu, yaptığı konuşmada, kendine has lezzetleri bulunan kent mutfağındaki yemekleri gün yüzüne çıkarıp damaklara sunmak istediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın sebze yemeklerinden, et yemeklerine, salata çeşitlerinden tatlı çeşitlerine kadar hem yöre halkının hem de şehre gelen ziyaretçilerin severek yediği birçok lezzeti barındırdığını anlatan Ensarioğlu, "Diyarbakır'da çeşitli etkinlikler ve tanıtımlar düzenleyerek unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmayı hedefliyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu konuda derneğimiz çatısı altında bir arada olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yaptığı kenger turşusuyla yarışmada birinci olan Türkan Akyıl da yörede yetişen bitkilerden birçok yemek yapıldığını dile getirdi.

Kenger turşusunu annesinden öğrendiğini belirten Akyıl, "Şimdi de böyle bir etkinlik olduğu için evde hazır olan kavanozu getirip sunduk. Birinci olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çocukluğumdan beri kenger turşusunu yapıyor ve yiyoruz. Herkesin bu tadı öğrenmesi lazım, herkes tatsın. Böyle etkinlikler olsun. Diyarbakır'ın mutfağının tanıtımı için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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