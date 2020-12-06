Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
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Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

06.12.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:10

Diyarbakır'da kısıtlama saatinde Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kısıtlama saatinde Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen 53 HL 857 plakalı araç sürücüsü, iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek 21 TT 0989 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, meydana gelen kazaya giden trafik polis ekiplerinden M.K., yaşanan kazadan dolayı yol kontrolü sağlamak için aracından indi. Yol kontrolü sırasında Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı araç sürücüsü, trafik polisi M.K.'ya çarptı. Ağır yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da kazaya giden polise otomobil çarptı: 3'ü ağır 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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