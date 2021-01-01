Diyarbakır'da kalacak yeri olmayan 2 vatandaşa belediye sahip çıktı

Diyarbakır'da kalacak yeri olmayan iki vatandaş belediye ekiplerince otele yerleştirildi.

Diyarbakır'da kalacak yeri olmayan iki vatandaş belediye ekiplerince otele yerleştirildi.

Kentte, saat 21.00'den başlayıp 4 Ocak'ta saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde 2 kişinin sokakta olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede mağdur olduğu ve kalacak yerlerinin olmadığı belirlenen kişiler, masrafları belediyeden tarafından karşılanmak üzere bir otele yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı