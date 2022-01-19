Diyarbakır'da jandarma ekipleri 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu.

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok noktada ulaşım güçlükle sağlandı. Çınar ilçesi Karasungur mahallesinde yüksek ateşi olan Miraç bebek için Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın haber vermesi üzerine yoğun kar yağışında jandarma ekipleri, seferber oldu. Miraç bebeği alan jandarma ekipleri, hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Miraç bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da jandarma ekipleri 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Jandarma, Çınar, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title