Diyarbakır'da inşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın - Haberler

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Diyarbakır'da inşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da inşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

Diyarbakır itfaiyesi, Bağlar ilçesinde bir depoda meydana gelen yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, maddi hasar oluştu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır itfaiyesi, Bağlar ilçesinde bir depoda meydana gelen yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil Sokak'ta gece saat 02.00 civarında içerisinde yanıcı inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 10 araç ve 32 personelle yangını 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Sabaha karşı saat 05.00'te söndürülen yangınla ilgili bilgi veren itfaiye ekipleri, yangın sonucunda can kaybının olmadığını, maddi hasarın oluştuğunu bildirdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da inşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

Diyarbakır'da inşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

Diyarbakır'da inşaat malzemelerinin olduğu depoda yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Bağlar, İnşaat, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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