Diyarbakır'da, ihtiyaç sahiplerine evde nakdi destek ödemesi başladı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlara 1000'er liralık yardım evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlara 1000'er liralık yardım evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi 3 bin 560 aileye dağıtılacak 1000'er liralık yardım, koronavirüs salgını nedeniyle PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla evlerde teslim ediliyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, yaptığı açıklamada, nakdi yardımların en kısa zamanda tüm ailelere ulaştırılacağını belirtti.

Yardımların ekipler tarafından elden teslim edildiğini ifade eden Gözlet, "Her türlü hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürme çabası içerisindeyiz.Vatandaşlarımızdan zorunlu bir durum olmadıkça evlerinde çıkmamalarını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA