Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
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Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü

15.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:59

Diyarbakır'da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz biri kişi tarafından tabanca ile ateş edildi. Şaylemez, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Şaylemez, hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak delil araması yaparken, Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.

Diyarbakır'da genç kadını sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da genç kadını sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da genç kadını sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
TÜBERKÜLOZCU HASAN: Yalan haberler bunlar inanmayın. Ülkede cinayet işlenmiyor. Amaç iktidarı kötü göstermek. Bunlar hep Amerika''nın oyunları.
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