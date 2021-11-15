Diyarbakır'da futbolculara sahada aşı

Hani ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde aşılama oranının artması için çaba gösteren İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Amatör Lig'de mücadele eden Hani spor ile Licespor'un karşılaşması sonrası Hani Futbol Sahası'nda futbolcular ile teknik heyetlere aşı yaptı.Tribündeki seyircilere seslenen Hanispor Kulüp Başkanı Abdurrahman Aktöre, "Sağlıklı yaşam ve sağlıklı spor için aşı olalım" çağrısı yaptı. Hanispor kaptanı Süleyman Özlü ile futbolcular Turgut Ünsal ve Emrullah Keklik "Sağlığımız için herkesin koronavirüs aşısını gönüllü olarak yaptırmalarını istiyoruz" açıklaması yaptı.

Demirören Haber Ajansı / İlhami Ünal - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet