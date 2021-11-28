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Diyarbakır'da evin bahçesinde erkek cesedi bulundu

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da evin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evin bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemertaş Mahallesi Yüksek Tepe Sokak'taki evin bahçesinde 44 yaşındaki Y.E'nin cesedi bulundu.

Silahla karnından vurulduğu belirlenen Y.E'nin cesedi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan Y.E'nin cesedinin bulunduğu bahçenin, annesinin evine ait olduğu öğrenildi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri

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