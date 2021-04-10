Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek
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Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | Yerel

Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başlattığı, kaldırım, refüj ve sıcak asfalt serme çalışmasıyla Eski Siverek Caddesi'nin çehresini değiştirerek modern bir görünüme kavuşturacak.

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Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başlattığı, kaldırım, refüj ve sıcak asfalt serme çalışmasıyla Eski Siverek Caddesi'nin çehresini değiştirerek modern bir görünüme kavuşturacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, özelikle uluslararası hava limanına bağlantısı olması nedeniyle oldukça önemli bir yere sahip olan ve Bağlar ilçesinde yer alan Eski Siverek Caddesi'nde çalışma başlattı. Şanlıurfa yolunu Mardin ve Batman yollarına bağlayarak ağır tonajlı araçların şehir dışından geçişini sağlayan Eski Siverek Caddesi'nin Aram Tigran ile Avzem Kavşağı arasındaki 5 bin 800 metre uzunluk ve 30 metre genişliğindeki bölümde alt temel çalışmalarına başladı.

800 metre de istinat duvarı yapılacak

Ekipler, altyapı çalışmaları kapsamında cadde de 75 bin metreküp alanı kazıp, 65 bin metreküp alanda da dolgu işlemi yapacak. Kazı ve dolgu işleminden sonra yolda 125 bin ton pmat-pmt malzeme kullanacak. Yolda ayrıca 800 metre de istinat duvarı yapılacak.

Zemini güçlendirmek için 60 bin ton sıcak asfalt serilecek

Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği açısından önemli bir yere sahip olan Eski Siverek Caddesi'nin zeminini güçlendirdikten sonra yola yaklaşık 60 bin ton sıcak asfalt serecek. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yol çalışmalarını tamamladıktan sonra Eski Siverek Caddesi'nin Aram Tigran ile Avzem Kavşağı arasındaki bölüme asfalt kaldırım inşa edecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tamamlanacak yol ve kaldırım çalışmalarının ardından Eski Siverek Caddesi'nin refüjlerini farklı türde ağaç, çalı ve çiçeklerle süsleyecek.

Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek
Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek
Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek
Diyarbakır'da eski Siverek Caddesi'nin çehresi değişecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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