Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi - Haberler
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Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

DİYARBAKIR'da, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, yol kapatan gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

DİYARBAKIR'da, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, yol kapatan gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışması, bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı. Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.


Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

Diyarbakır'da elektrik ekibinin çalışmasını engelleyen gruba polis müdahalesi

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri
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