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Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

AA / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çatallı Mahallesi'nde oturan Kadriye Ekin (54) evinde elektrik sobasından dolayı akıma kapılarak ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Hasan Gündüz - Son Dakika Haberleri

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