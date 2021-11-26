Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
AA / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çatallı Mahallesi'nde oturan Kadriye Ekin (54) evinde elektrik sobasından dolayı akıma kapılarak ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Hasan Gündüz - Son Dakika Haberleri
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