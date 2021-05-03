Diyarbakır'da eğlence yapılan mekana koç başıyla baskın

Diyarbakır'da 8 katlı binanın bodrum katındaki alkollü eğlence yaptıkları sırada yakalanan ve aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye korona virüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası kesildi.