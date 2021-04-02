Diyarbakır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Kayapınar Belediyesince Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Kayapınar Belediyesince Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe, Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, eğitim alan otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Kayhan, "Kayapınar Belediyesi olarak otizmin farkındayız, onların yanındayız." dedi.

Otizmli çocuklar sergiledikleri performans ile izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinlikte, annelere de çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Özlem Zengin Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:17:03. #1.14#
title