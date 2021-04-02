Diyarbakır'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Kayapınar Belediyesince Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.
Kayapınar Belediyesince Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, müzik eşliğinde eğlendi.
Etkinliğe, Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, eğitim alan otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.
Kayhan, "Kayapınar Belediyesi olarak otizmin farkındayız, onların yanındayız." dedi.
Otizmli çocuklar sergiledikleri performans ile izleyenlerden büyük alkış aldı.
Etkinlikte, annelere de çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin