Diyarbakır'da 'Dünya Diyabet Günü' Konferansı

Diyarbakır'da 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle bir konferans düzenlendi.



Diyarbakır'da 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla Kayapınar ilçesinde bulunan Millet İlkokulunda bir konferans düzenlendi. Dicle Üniversitesi ve Millet İlkokulu işbirliği ile düzenlenen konferansa Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu, Millet İlkokulu Müdürü Bahattin Parlaklı, Eğitimci-Yazar Filiz Aküzüm ile öğrenci ve veliler katıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Prof. Dr. Alpaslan Tuzcu tarafından katılımcılara diyabet hastalığı ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.



Konferans sonunda velilere ücretsiz kan şekeri testi uygulandı. - DİYARBAKIR