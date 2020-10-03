Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları

03.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:26
Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için tazyikli sabunlu su ile yıkayıp, dezenfekte ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı bulvar, cadde, sokak ve kaldırımları tozdan arındırmak için tazyikli sabunlu su ile yıkayıp, dezenfekte ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca oluşturulan ekipler, kent genelinde bulvar, cadde ve kaldırımlarda temizleme ve köpüklü suyla yıkama çalışması yapıyor.

Ekipler ayrıca insanlara zararı olmayan kimyasallarla dezenfekte çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Caddesi, protokol yolu cadde ve kaldırımları araçlar ve personel yardımıyla tazyikli su ile yıkandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Ayhan Bilgen Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ajda Pekkan Halil Sezai
Spor Samatta Arda Turan Gökhan Töre Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Ateş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da dezenfekte çalışmaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 13:26:37. #1.14#
title