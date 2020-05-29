Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan bir bina ile çevresindeki 2 bina boşaltıldı
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Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan bir bina ile çevresindeki 2 bina boşaltıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çökme tehlikesine karşı 7 katlı bir bina ile tedbir amaçlı çevresindeki 2 bina boşaltıldı.

29.05.2020 00:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:02

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çökme tehlikesine karşı 7 katlı bir bina ile tedbir amaçlı çevresindeki 2 bina boşaltıldı.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi'nde bulunan 7 katlı Yaşa Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlak tespit edildi.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis, söz konusu bölgede güvenlik önlemi aldı, binaların çevresine bariyer ve güvenlik şeridi çekti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen ekipler binada incelemede bulundu.

Çökme riskine karşı söz konusu binayla bitişiğinde bulunan 2 binada oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bina sakini Tahir Erkiz, bina sakinlerinden bir kişinin tamir edilen su sızıntısını kontrol etmek için indiği bodrum katında 6 kolonda çatlak gördüğünü söyledi.

Haberi aldığında dışarıda olduğunu ve acilen eve döndüğünü ifade eden Erkiz, "Geldiğimde ailem ve diğer herkes binayı boşaltmıştı." dedi.

Binanın kapıcı dairesiyle 23 daireden oluştuğunu aktaran Erkiz, ailesiyle babasının evinde kalacağını belirtti.

Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan bir bina ile çevresindeki 2 bina boşaltıldı

Kaynak: AA

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