Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın

Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesi kırsal Mermer Mahallesi'nde, buğday ekili 250 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesi kırsal Mermer Mahallesi'nde, buğday ekili 250 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkez Sur ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde, buğday ekili tarlada öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 250 dönüm buğday ekili olduğu belirtilen alandaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, mahalleli de destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparken, jandarma da soruşturma başlattı.

FOTOGRAFLI


Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın
Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın
Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Vatandaşların yılan sanıp ekiplere haber verdiği oluklu kertenkele paniğe neden oldu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Cristiano Yiğit Şardan Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da buğday ekili 250 dönüm alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 16:43:17. #1.14#

title