Diyarbakır'da bir mezra karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
14.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:08
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Doğan Mahallesi'ne bağlı Han mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği kaydedilen açıklamada, mezrada istisnai durumlar dışında dışarı çıkılmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mezrada, jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kaynak: AA