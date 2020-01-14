Diyarbakır'da banka zırhlı aracının çarptığı kişi öldü
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Diyarbakır'da banka zırhlı aracının çarptığı kişi öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir bankanın zırhlı aracının çarptığı kişi öldü.

14.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:16
Diyarbakır'da banka zırhlı aracının çarptığı kişi öldü

'ın ilçesinde bir bankanın zırhlı aracının çarptığı kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir bankaya ait para sevkiyatı yapan zırhlı araç, ilçe merkezindeki Dörtyol Camisi önündeki kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 'a (68) çarptı.

Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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