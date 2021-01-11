Diyarbakır'da avukatı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Diyarbakır'da iki yıl önceki silahlı kavgada avukat Armanç Arkaş'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.