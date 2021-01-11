Diyarbakır'da avukatı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
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Diyarbakır'da avukatı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

11.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:10
Diyarbakır'da avukatı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Diyarbakır'da iki yıl önceki silahlı kavgada avukat Armanç Arkaş'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da iki yıl önceki silahlı kavgada avukat Armanç Arkaş'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Abdurrahman Doğan ve avukatı ile Arkaş ailesinin avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Doğan, üzerine isnat edilen suçlamaya ilişkin savunmasında, Arkaş'ı öldürmek istemediğini, olayın kazayla gerçekleştiğini ileri sürdü.

Arkaş ailesinin avukatları da sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Doğan'ın "olası kastla öldürmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Haziran 2019'da kafede çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Doğan'ın tabancayla ateş etmesi sonucu Arkaş başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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