Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği

Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetih Haftası kapsamında, Lice ilçesinde 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliği düzenlendi.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetih Haftası kapsamında, Lice ilçesinde 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılını kutlamanın da mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nce, Diyarbakır Fethi'nin 1382'nci yılı nedeniyle düzenlenen Fetih Haftası programı, Lice ilçesine bağlı kırsal Duru Mahallesi'ndeki 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliğiyle tamamlandı. Düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurum yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlahilerle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra, açık havada cuma namazının kılındığı etkinlikte, konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılını kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Feth-i mubinimiz mübarek olsun. Bu toprakları bize vatan kılan, Diyarbakır'ı bize İslam'ın kapısı haline getiren, peygamberimizin ashabı ve İslam ordusunun şerefli ordusuna selam olsun, rahmet olsun. Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının, aynı haftada peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır. Fetih, İslam'a, imana ve hakikate uyanışın zaferidir. Onun için, fetih ile uyanışın peş peşe aynı haftada olması, bizim için bir mucizedir" dedi.

Geniş katılımın olduğu 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliği, katılımcılara dağıtılan yemeğin ardından, okunan ilahilerle son buldu.


Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Erdoğan: 'İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'
Erdoğan: "İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:48:00. #1.16#

title