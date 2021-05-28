Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf ve Uyanış Günü' etkinliği

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetih Haftası kapsamında, Lice ilçesinde 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliği düzenlendi.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından Fetih Haftası kapsamında, Lice ilçesinde 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılını kutlamanın da mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nce, Diyarbakır Fethi'nin 1382'nci yılı nedeniyle düzenlenen Fetih Haftası programı, Lice ilçesine bağlı kırsal Duru Mahallesi'ndeki 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliğiyle tamamlandı. Düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurum yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlahilerle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra, açık havada cuma namazının kılındığı etkinlikte, konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yılını kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Feth-i mubinimiz mübarek olsun. Bu toprakları bize vatan kılan, Diyarbakır'ı bize İslam 'ın kapısı haline getiren, peygamberimizin ashabı ve İslam ordusunun şerefli ordusuna selam olsun, rahmet olsun. Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının, aynı haftada peş peşe olmasının tesadüf olduğunu zannetmeyin. Burada da ilahi bir hikmet vardır. Fetih, İslam'a, imana ve hakikate uyanışın zaferidir. Onun için, fetih ile uyanışın peş peşe aynı haftada olması, bizim için bir mucizedir" dedi.

Geniş katılımın olduğu 'Ashab-ı Kehf Uyanış Günü' etkinliği, katılımcılara dağıtılan yemeğin ardından, okunan ilahilerle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek