- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı

30.10.2020 10:56 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:43

- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan tartışma, silahlı, bıçaklı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan tartışma, silahlı, bıçaklı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, cadde ortasında bir süre tartıştı. Hararetli tartışma bir anda silahlı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı
- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı
- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı
- Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN GÜNDÜZ

İlgili Haberler

Kocaeli'de alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 yaralı
Kocaeli'de alacak verecek kavgasında silah patladı: 1 yaralı
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti...O anlar kamerada
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Motosiklet park tartışması kavgaya dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Geert Wilders Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Işın Karaca Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Mehmet Topal Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Avrupa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Diyarbakır'da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü: 2 yaralı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 13:36:42. #1.14#
title