Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
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Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı

Diyarbakır'da AK Parti'ye katılan yeni üyeler için program düzenlendi.

15.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:10
Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı

Diyarbakır'da AK Parti'ye katılan yeni üyeler için program düzenlendi.

İş adamı Süleyman Çiçek öncülüğünde AK Parti'ye yeni katılan yaklaşık 1000 kişi için il başkanlığı önünde tören yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, burada yaptığı konuşmada, yeni üyeleri aralarında görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kendini yenilediğini vurgulayan Budak, "Milletin bağrından AK Parti çıktı. 19 yıldır iktidarını devam ettiriyor. Sizlerin ve milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Çiçek ise AK Parti'nin yaptığı hizmetlere işaret ederek, "Feraset sahibi liderin yanında durarak vatandaşlık görevini yerine getiririz. Vicdanımızın sesini dinleyerek gelecek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Budak, iş adamı Çiçek'e temsilen AK Parti rozeti taktı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu katıldı.

Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı

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