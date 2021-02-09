Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

09.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:46
Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Solmaz Mahallesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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