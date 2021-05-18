Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spor etkinlik ve kurslarına başladı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spor etkinlik ve kurslarına başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spor etkinlik ve kurslarına başladı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spor etkinlik ve kurslarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, spor etkinlik ve kurslarına başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın "Ücretsiz Spora Gel" etkinlikleri, Talaytepe Spor Kompleksi, Köşkler Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Kayapınar Şehit Halit Gürsel Spor Salonu ve Eren Şahin Eronat MTAL Spor Salonu dışındaki tüm açık sahalarında hafta içi her gün devam ediyor.

Anıt Park, Sümerpark, Park 75, Tema Park, Koşu Yolu, Kardeşlik, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler parklarında görevlendirilen antrenörler, "Ücretsiz Geleneksel ve Eğitsel Oyunlar" etkinliklerini hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında sürdürecek.

Vatandaşların sabah sporu yapması için Anıt Park, Koşuyolu, Kent Meydanı, Park 75, Tema Park ve 15 Temmuz Şehitler Parkında antrenörler eşliğinde her gün 06.00-10.00 saatleri arasında yürütülen, "herkes için spor" antrenmanlarına salgın kuralları çerçevesinde yeniden başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin POMEM, PMYO, Askeri Okullar, Bekçilik Okulları, BESYO ve Spor Liseleri öğrencileri için başlattığı ücretsiz özel yetenek kursları da Seyrantepe Atletizm Pistinde hafta içi her gün saat 10.00-18.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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