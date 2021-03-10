Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 3 dilde çevrim içi Miraç Kandili etkinliği
10.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:19
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla 3 dilde çevrim içi etkinlik düzenleyecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla 3 dilde çevrim içi etkinlik düzenleyecek.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Behram Paşa Cami'sinde hazırlanan ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayacak etkinlikte, Arapça, Türkçe, Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde mevlid bahirleri, ilahi ve kasideler okunacak, dualar edilecek.
Saat 21: 30'da başlayacak çevrim içi etkinlik Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı