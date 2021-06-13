Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için pazar günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları fırsata çevirerek yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için pazar günleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları fırsata çevirerek yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların kent içinde daha kolay ve konforlu ulaşım sağlaması ve trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını kısıtlama gününde de aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Elazığ yolu ile Şanlıurfa yolunu birbirine bağlayan 50 metrelik, Diclekent, Mezopotamya bulvarlarıyla Siverek, Evrim Alataş, Mastfroş ve Abdulkadir Aksu caddelerindeki yeni yol açma, genişletme ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Kayapınar ilçesinin yeni yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yeni bulvarda ve iki bağlantı yolunda dolgu, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi, trafik akışında sorun yaşanmaması için Bağlar ilçesinde yer alan Evrim Alataş Caddesinde çalışmalarını etaplara bölerek devam ediyor. İlk etabı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açan ekipler, ikinci etapta altyapı çalışmalarını tamamlayıp yola sıcak asfalt sermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlamayı fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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