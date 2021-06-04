(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...
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(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Sağlık

Güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: "Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor" Diyarbakır'da güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi, doktorların mesleklerini ellerinden aldığını savundu.

Güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli

Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi:

"Doktorlar bizim elimizden bu mesleği almaya çalışıyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi, doktorların mesleklerini ellerinden aldığını savundu.

Güzellik uzmanları ve güzellik salonu esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Özgececi, bazı doktorların mesleklerinin olmadığı halde güzellik uzmanı olduğunu altını çizerek yetkililere çağrıda bulundu. Estetiysen dalındaki akademisyen olarak görev aldıklarının belirten Özgececi, "Uzmanlık dalımızın içerisinde kalıcı makyaj, lazer epilasyon, cilt bakımı ve leke tedavileri ile öğrenci yetişme gibi topluma insan kazandırma gibi sistemimiz var. Tabi ki bizim şuan ki sıkıntımız çok değer verdiğimiz kıymetli doktorlarımıza bir sözüm var. Onlar bu pandemi sürecinde maaşlarını ve ikramiyelerini aldılar ama bizlerin salonları kapalıydı. Salonlarımızın kapalı olması nedeniyle yine vergimizi, kiramızı, su faturamızı, doğalgaz faturamızı ve personel maaşlarını mecburen ödedi. Evlerine ekmek götüren uzman arkadaşlarımız var" dedi.

"Herkes bu işi yapıyor"

Pandemi süresi boyunca kapalı olduklarını aktaran Özgececi, "Pandemi süreci boyunca kapalı kaldık fakat şimdi ise doktor arkadaşlar bizim elimizden bu mesleği alıyor. Lazer epilasyon, cilt bakımı ve kaş alımı da biz yapacağız diyor ve yapmaya da başladılar. Onlar bu kapalı dönemde harıl harı çalışıyorlar ve yanlarında benim yetiştirdiğim öğrenciler çalışıyordu ve öğrencilerimizin yaptığı biz yapamıyor muyuz? Bütün aile hekimleri, normal hekimler ve herkes bu işi yapıyorlar. Her şey onlara serbest, biz yıllarımızı vermişiz bize yasak. Bizim açımızdan bu haksızlıktır. Mesleğimiz elimizden alınmaya çalışılıyor. Hem kapanmalar, hem de korona virüs bizleri vurdu. Hijyen bakımında bakınız gördüğünüz gibi dört dörtlük herhangi bir sorun yoktur salonlarımızda ve ne kadar titiz çalıştığımıza da şahit oldunuz. Büyük bir haksızlığa uğruyoruz, yetkilerden bu işe bir çare bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...
(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...
(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...
(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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